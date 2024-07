Hollywood-tähti Milla Jovovichin 16-vuotias tytär kuin ilmetty äitinsä – luo uraa näyttelijänä

Resident Evil -elokuvistakin tuttu näyttelijä Milla Jovovich paljasti The Jennifer Hudson Show -ohjelmassa Ever -tyttärensä haaveilleen urasta näyttelijänä jo taaperoikäisenä.

Ever on nähty muun muassa nuoren Natasha Romanoffin roolissa vuonna 2021 julkaistussa Black Widow -elokuvassa. Hän oli pääosassa myös vuonna 2022 julkaistussa Peter Pan & Wendy -elokuvassa.

Hän on näytellyt Resident Evil -elokuvasarjan lisäksi leffoissa, kuten muun muassa The Fifth Element - puuttuva tekijä sekä The Fourth Kind.