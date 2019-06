Yhtiö myöntää, että sen kasvustrategia Suomessa on ollut liian aggressiivinen. Viimeisen vuosikymmenen aikana Attendo on perustanut yli 10 000 uutta asukaspaikkaa Suomessa.

– On suuri pettymys, että meidän on uudelleen säädettävä ennusteitamme. Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen, sanoo Attendon toimitusjohtaja Martin Tiveus myöhään tiistaina julkistetussa pörssitiedotteessa.