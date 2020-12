Hoivakodin asukas Aimo, 73, soittaa huuliharppua itsenäisyyspäivän kunniaksi – katso esitys videolta!

Omaisten vierailut ovat yleensä olennainen osa Alppituvan itsenäisyyden juhlintaa. Tänä vuonna vierailut on kuitenkin jätetty välistä ja juhlat vietetään asukkaiden kesken.

Alppitupa on yli 65-vuotiaiden palveluasumisyksikkö, joka on erikoistunut tukemaan päihdeongelmaisia ikäihmisiä. Hoivakodissa on käytössä Asunto ensin -periaate, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asuntoa pidetään kaiken kuntoutumisen edellytyksenä.