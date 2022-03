Historiallista! Kuningatar Elisabet nähdään muotiraamattu Voguen kannessa

Mustavalkoisessa kuvassa nähdään nuori kuningatar hallituskautensa alkuvuosilta. Vogue on julkaissut tulevan kansikuvan omilla Instagram -sivuillaan.

View this post on Instagram

Kuningatar on nähty Voguen sivuilla ensimmäisen kerran vuonna 1927, kun hän oli vuoden ikäinen. Vuosien varrella hän on vilahdellut lehden sivuilla, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun hänet nähdään kannessa.