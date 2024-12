Brittien kuningaspari julkaisi perinteisen joulukortin.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla julkaisivat virallisen joulukortin vuodelle 2024. Buckinghamin palatsin puutarhassa viime huhtikuussa otetussa kuvassa kuningaspari poseeraa hyväntuulisina syleillen toisiaan.

Kuningas Charles on pukeutunut harmaaseen pukuun ja siniseen pilkulliseen solmioon. Kuningattarella on yllään syvän sininen leninki ja korvissaan kultaiset korvakorut.

– Toivotamme teille oikein hyvää joulua ja uutta vuotta, kortissa lukee.

Kortin kuva on osa valokuvaaja Millie Pilkingtonin ottamaa kuvasarjaa. Joulukortissa käytetyllä kuvalla on tunteikas merkitys kuningasparille, sillä se on otettu päivä sen jälkeen, kun he juhlistivat 19-vuotishääpäiväänsä.

Kuningas ja kuningatar juhlistavat joulua perinteisesti perheensä kanssa Sandringhamin linnassa. Hiljattain Hello-lehti kertoi, että kuningattaren poika Tom Parker Bowles,49, aikoo osallistua kuninkaalliseen joulunviettoon ensimmäistä kertaa.

Lähde: Hello!