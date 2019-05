Historiallinen yrityskauppa: Kesko ostaa yli 100-vuotiaan Heinon Tukun

Kaupan myötä myös Heinon Tukun kalanjalostukseen erikoistunut Kalavapriikki-yhtiö siirtyy Keskon omistukseen. Kalavapriikilla on noutotukkukiinteistöjä Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vantaalla.

– Heinon Tukku on hyvässä kunnossa ja sillä on hyvä maine. Pidimme tärkeänä omistajuuden säilymistä kotimaassa ja luotamme, että Kesko on Heinon Tukulle hyvä omistaja, Heinon Tukun taustalla olevan Tukkuheinon toimitusjohtaja Petri Heino sanoo tiedotteessa.