Hirmukaari! Pisin heitto 30 vuoteen lävähti

Edellisen kerran nainen on heittänyt kiekkoa pidemmälle 30 vuotta sitten vuonna 1992, jolloin Kiinan Xiao Yanling kiskaisi 71,68.

Maailmanennätys on Itä-Saksaa edustaneen Gabriele Reinschin 76,80 vuodelta 1988. Allman nousi kaikkien aikojen listalla 15:nneksi, ohi Kroatian Sandra Perkovicin, jolla oli tätä ennen vuosituhannen pisin heitto vuodelta 2007 lukemin 71,41.

Tanssitausta auttanut

Allman on nähnyt nuoruutensa tanssitaustan avittaneen häntä menestykseen myös kiekonheitossa. Hän tanssi lapsuudessaan klassista balettia, jazzbalettia, steppiä ja hiphopia.

– Tanssi opetti minulle uskomattoman määrän kurinalaisuutta. Tanssi oli nuorella iällä suuri osa elämääni. Sitouduin siihen nopeasti valtavasti, neljä tuntia päivässä, viisi tai kuusi kertaa viikossa, Allman on kertonut World Athleticsille .

– Tanssissa on niin paljon tarkkuutta. Teimme harjoituksissa liikkeitä uudelleen ja uudelleen löytääksemme tapoja tehdä niistä hiukan parempia ja jalostetumpia. Se opetti minulle, miten tärkeää on ajatella pienimpiä yksityiskohtia ja miten on aina keinoja parantaa.