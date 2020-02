Hindujen ja muslimien välisissä väkivaltaisuuksissa on kuollut jo yli 40 ihmistä – kyse ei tutkijan mukaan ole kuitenkaan uskonnollisista levottomuuksista

Kuolleissa on sekä hinduja että muslimeja. Meneillään olevia levottomuuksia on kuvattu pahimmiksi vuosikymmeniin.

BBC:n mukaan tuhansia musliminaisia ja -lapsia on jäänyt kodittomiksi. The Guardian puolestaan kertoo , että Delhin muslimit ovat päässeet rukoilemaan vartijoiden turvaamina.

Tutkija: "Mielenosoituksissa kaikkien uskontojen edustajia"

Intian pääministeriksi noussutta Narendra Modia on syytetty aiemminkin siitä, että hän on tietoisesti antanut levottomuuksien jatkua. Tutkija Kira Hujun mukaan on myös todisteita siitä, että poliisi on antanut väkivallan nyt jatkua Delhissä.