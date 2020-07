Hillary Clinton pukeutui suomalaiseen ikisuosikkiin: Poseeraa somessa miljoonille seuraajilleen Marimekon klassikkomekossa

A post shared by Hillary Clinton (@hillaryclinton) on Jul 22, 2020 at 9:10am PDT

View this post on Instagram

Kihlatasku-mekko on Vuokko Eskolin-Nurmesniemen 1960-luvulla suunnittelemaa Nadja-printtiä, jossa on tummalla pohjalla pieniä slaavihenkisiä kuvioita. Noin polvimittaisessa mekossa on pyöreä pääntie, napitus edessä ja lisäksi siinä on useita iloisen värisiä taskuja.