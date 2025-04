Kaksi kuollut Kebnekaisella – poliisi tutkii

Kaksi ihmistä on kuollut Kebnekaisella Kiirunassa, kertoo poliisi.

Aftonbladetin mukaan omaisille on ilmoitettu asiasta.

Poliisi sai eilen puhelun, jonka mukaan kaksi ihmistä ei ollut palannut vaellukseltaan vuorelta.

Perjantaiaamuna kaksi kadonnutta löydettiin kuolleina.

Poliisi tutkii tapausta työtapaturmana.

Ruotsin matkailuvirasto vahvistaa, että kaksi työntekijää kuoli työtehtävän aikana.

– Perheenjäsenille ja kollegoille on ollut pitkä päivä täynnä odotusta ja huolta, ja nyt se on muuttunut syväksi suruksi ja järkytykseksi. Tämä on hirvittävän traaginen onnettomuus, ja ajatuksemme ovat asianosaisten perheiden luona, sanoo Ruotsin matkailuliiton pääsihteeri Maria Ros-Hjelm.