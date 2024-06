Hiihdon MM-kisat Suomeen? Tämä on tilanne

– Meillä on vakaa yhteinen tahtotila Lahden kaupungin ja Lahden Hiihtoseuran kanssa päästä yksimielisyyteen paikallisesta kustannustenjakosopimuksesta. MM-kisojen hieno tarina Lahdessa ansaitsee jatkoa. Yhteisenä tavoitteenamme on, että kisat järjestetään, mutta ei millä hinnalla hyvänsä, Korkatti kertoi tiedotteessa.

– Suomen Hiihtoliitolla on merkittävä perintö ja historia suomalaisen hiihtourheilun edistäjänä, menestyksen tuojana sekä jännityksen, ilon ja jaettujen kokemusten jakajana. Samalla meillä on vastuu huolehtia, että Hiihtoliitto on taloudellisesti kestävällä pohjalla sekä kisoihin mentäessä, että kisojen jälkeen.