Hiihdon kohukiellosta tyrmäävät seuraukset Ruotsissa – Isometsä: "Aivan täydellinen katastrofi"

Suomalaisista miesten kisassa paras oli Remi Lindholm . Hän jäi kymmenentenä kärjestä reilun minuutin. MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä on mielissään suomalaisen tekemisestä.

– Kymmenes sija on parasta, mitä Remi on koskaan hiihtänyt. Siihen pitää asiantuntijankin olla tyytyväinen. Ero on ajallisesti edelleen iso, Isometsä tuumii.