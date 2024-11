Hockey Night: Tien päällä -ohjelmassa puhuttiin muun muassa veskareista ja heidän sielunmaisemistaan. Siim Liivikin jututettavana ollut HIFK:n Roope Taponen kertoi siitä, miten hän oli käynyt varsin sympaattisen keskustelun oman äitinsä kanssa maalivahdeista.

Taponen, 23, on nyt kolmatta kautta HIFK:n ykkösveskari. Matkan varrella hän on kokenut sekä hyviä että haastavampia hetkiä.

Eteen on tullut virheitä, joiden kohdalla Taposen henkistä kanttia on koeteltu. Ne ovat myös kasvattaneet häntä ihmisenä.

Taponen kertoi Siim Liivikin tekemässä haastattelussa siitä, miten hän oli keskustellut maalivahdeista oman äitinsä kanssa.

– Juttelimme, että olisipa tylsää, jos robotit korvaisivat veskarit. Nehän saisivat kaikki kiekot kiinni. Tämä olisi tylsä laji sit sen jälkeen, Taponen huikkaa, jatkaen:

– Olemme kaikki ihmisiä. Virheitä ja ajatuksia tulee. Välillä on parempia ja välillä on huonompia päiviä. Kypsyminen on ihan avainosassa näissä hommissa.

Lisää Taposen ajatuksia niin veskaripuolesta kuin muun muassa HIFK:n ykkösvahtina toimimisesta jutun yläreunan videolta.

Taposen koko haastattelu Liigatähdet feat. Siim -ohjelmasta löytyy täältä.