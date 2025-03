HIFK:n konkari nousee SM-liigan kaikkien aikojen tilastokärjeksi

Helsingin IFK:n maalivahti Niko Hovinen tekee tänään ennätyksen.

Hovinen, 36, on mukana HIFK:n kokoonpanossa illan SaiPa-kotiottelussa (varamaalivahtina). Tämä tietää sitä, että Hovinen nousee Eero Kilpeläisen rinnalle SM-liigan tilastokärjeksi. Hoviselle illan peli on 670:s hänen liigaurallaan, missä hän pukee molarin kamppeet päällensä (eli on joukkueensa aloittava- tai varamaalivahti).

Hovinen on edustanut liigaurallaan HIFK:n lisäksi Tapparaa, Sportia, KalPaa, KooKoota, Pelicansia, Kärppiä ja Jokereita.

Hän on kopannut kiekkoja tällä kaudella 29 ottelussa torjuntaprosentilla 90,0.