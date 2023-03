HIFK ja Kiekko-Espoo iskevät yhteen – naisten Liigan ratkaisevat finaalit C Moressa!

Naisten liigan kevät huipentuu paras viidestä -mallilla pelattavaan finaalisarjaan. C More lähettää suorana ratkaisevat finaaliottelut aina mestaruuden ratkeamiseen saakka. Helsingin jäähallissa pelattava kolmas finaaliottelu käynnistyy C Moressa tiistaina 21. maaliskuuta kello 18.00. Ottelun selostaa Markus Piirainen ja asiantuntijana selostamossa on Annina Rajahuhta.