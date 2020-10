Henna Virkkunen huolissaan Valko-Venäjän tilanteesta: "Kyse on valtioterrorista"

Valko-Venäjältä muun muassa viikonlopun aikana tulleiden tietojen mukaan väkivalta mielenosoittajia ja demokratia-aktivisteja kohtaan on kiihtynyt.

– Aljaksandr Lukashenkalle uskolliset ONOM-joukot ovat jälleen käyttäneet silmitöntä väkivaltaa demokratialiikettä vastaan. Kyse on valtioterrorista, jossa pyritään alistamaan kansalaisliikehdintä väkivallalla ja pelottelulla, Virkkunen sanoo tiedotteessa.

– Lukashenkan jättämistä listan ulkopuolelle perusteltiin halulla luoda EU:n tuella keskusteluyhteys Lukashenkan ja opposition välille. Tämä on hankalaa, jos Lukashenka itse on suoraan EU-pakotteiden kohteena, Virkkunen kertaa.

Virkkunen on huolissaan myös siitä, että Valko-Venäjän tilanne on väistynyt Suomessa julkisen keskustelun agendalta. Näin on hänen mukaansa tapahtunut myös monissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Väkivalta mielenosoittajia kohtaan kuitenkin jatkuu edelleen, eikä tilanne ole parantunut.