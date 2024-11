Helsinki-halli palaa takaisin suomalaisomistukseen – tältä näytti ikonisen areenan avajaisissa 27 vuotta sitten

Ostaja on kiinteistösijoitusyhtiö Trevian Kasvu, joka ostaa hallin määräysvaltaiset C-osakkeet Arena Events -yhtiöltä. Kaupoista uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat .

Helsinki-halli, joka tunnettiin pitkään Hartwall Arenana, on toiminut pyhättönä useissa suomalaisissa urheilu-, musiikki- ja kulttuuritapahtumissa vuosien varrella.

Helsingin Ilmalassa sijaitseva entinen Hartwall-areena on ollut käyttämättömänä vuodesta 2022 sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Poskiparran mukaan halli on olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa, vaikka korjausvelkaa on toki syntynyt niiden vuosien aikana, kun halli on ollut tyhjänä.