Helsingissä roihuaa kaksi isoa tulipaloa: Suuri määrä kalustoa sammutustöissä

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen mukaan paloja on sammuttamassa pelastuslaitoksen omien yksiköiden lisäksi yli puolet kaupungin neljästätoista sopimuspalokunnasta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä.

Toinen paloista on tapahtunut Herttoniemessä, jossa tuli oli päässyt pelastuslaitoksen mukaan irti grillauksesta. Palo on päässyt leviämään paritalon toisen asunnon terassirakenteisiin ja yläpohjaan. Pelastuslaitos on saanut rajattua toisen asunnon palon ulkopuolelle.