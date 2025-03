Helsingin yliopiston tiedonsiirtoa kiinalaiselle geeniteknologiayritykselle selvitetään

Tietosuojavaltuutettu selvittää, onko Helsingin yliopisto suojannut ihmisperäisten tutkimusnäytteiden henkilötiedot tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaan, kun se on lähettänyt niitä Kiinaan.

Yliopisto on siirtänyt tietoja kiinalaiselle geeniteknologiayritykselle analyysiä varten.

– Tietojen siirtäminen on turvallista, jos tarvittavat suojatoimet ovat paikallaan. Muuten vaarana on, että henkilötietoja voidaan käyttää muuhun kuin mihin ne on tarkoitettu. Esimerkiksi valtiolla voi olla pääsy tietoihin, tietosuojavaltuutettu Anu Talus sanoi tiedotteessa.

Yle kertoi viime viikolla, että kiinalaisyritys BGI Groupin yhteydet Kiinan valtioon ja armeijaan ovat herättäneet huolta länsimaissa.