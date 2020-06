Helsingin kaupunginteatterilla räjähdys – tekninen johtaja: "Sellainen paineaalto on tullut, että ovi on lentänyt"

Poliisi tiedotti Helsingin kaupunginteatterilla tapahtuneesta räjähdyksestä tänään kello 12 jälkeen. Reilua tuntia myöhemmin pelastuslaitos kertoi, että toiminta kohteessa on päättymässä.

Paikalla on useita poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä.

14:10: Helsingin poliisi kertoo Twitter-tilillään, että poliisi on edelleen tapahtumapaikalla eristämässä aluetta.

13:31: Poliisin saaman tiedon mukaan räjähdys on tapahtunut sprinklerihuoneessa. Poliisin tekninen ja taktinen tutkinta ovat yhä paikalla, ja räjähdyksen syytä selvitetään parhaillaan. Poliisi tiedottaa asiasta lisää tutkinnan edetessä.

Loukkaantunut henkilö on viety sairaalaan.

Rehtijärvi arvioi, että rakennuksessa oli räjähdyksen tapahtumahetkellä noin sata henkeä. Räjähdyksen yhteydessä loukkaantui yksi henkilö. Henkilö on toimitettu sairaalaan.

– Räjähdys oli yllättävän iso. Sellainen paineaalto on tullut, että ovi on lentänyt. Ollaan todella iloisia, että vain yksi henkilö on loukkaantunut.