Helsingin alueella leijuneen löyhkän alkuperästä uutta tietoa Ilmatieteenlaitokselta

– Koska haju havaittiin vain paikallisesti ja lyhyen aikaa, on epätodennäköisempää, että kyseessä on muualta kulkeutunut haju, Juhana Hyrkkänen sanoo STT:lle.

Hyrkkäsen mukaan hajun alkuperä saattaisi olla Baltiassa tai Suomenlahden eteläpuolella, jos haju on kulkeutunut kauempaa. Keväisin paikallisia hajuja voi tulla myös luonnosta lumien sulaessa, Hyrkkänen sanoo.

– Hajun alkulähteestä on vaikea saada tarkkaa tietoa.

Mitä mieltä Ilmatieteen laitos on nyt sunnuntaisesta Latvia-teoriasta?

Vaikea saada tarkkaa tietoa

Ilmatieteen laitoksen sunnuntaina esittämän teorian mukaan syvällä suossa tapahtuu kemiallisia prosesseja, jotka tuottavat rikin hajua. Ilmatieteen laitoksella oli keskusteltu mahdollisuudesta, jonka mukaan suossa muodostuneet yhdisteet ovat muhineet koko talven lumen alla, ja keväällä niitä on vapautunut tavallista runsaammin.

Kemerin kansallispuistosta on Helsinkiin linnuntietä noin 400 kilometriä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) erikoistutkija Seppo Knuuttila kommentoi STT:lle maanantaina, ettei teoria ole todennäköinen. Sen sijaan Knuuttila arvioi, ettei hajun lähde tule luonnosta vaan on polttoperäinen. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi kaatopaikan palaminen, jätteiden poltto tai teollinen laitos. Knuuttilan mukaan on todennäköisintä, että lähde on Venäjällä.