Heliövaara ja Glasspool joutuivat pettymään ATP-finaalissa – suomalainen nousee maailmanlistalla ennätyskorkealle

– Finaalitappio tuntuu aina tappiolta, vaikka takana on hyvä viikko. Tappio harmittaa aina, Heliövaara tunnusti turnauksen jälkeen.

– Vastustajat aloittivat ottelun terävästi. He lähtivät pelaamaan isolla riskillä lähelle rajaviivoja, mutta he onnistuivat siinä. He olivat hyvin pelinsä päällä heti alusta, Heliövaara totesi.