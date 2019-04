Hei suomalaiset, nyt voimme unohtaa juron maineemme! MTV Uutiset kysyi turisteilta, mitä meistä oikeasti ajatellaan – vastaukset yllättivät

Vaimo Branka on riisunut kengät jaloistaan. Koko päivä on kierretty nähtävyydestä toiseen.

– Kuulumme turistiryhmään Kroatiasta. Olemme vierailleet Latviassa, Liettuassa ja Virossa, josta tulimme tänne laivalla. Tämä on minulle ja vaimolleni ensimmäinen kerta Suomessa.

– Paras asia Suomessa ovat ihmiset. Pidän teistä. Olette mutkattomia ja mukavia. Hymyilette, mikä on minusta mukavaa, Zlatko Komadina sanoo.

"Helsinki on Tallinnaa hienostuneempi"



– Asumme Tallinnassa ja lähin suuri kaupunki on Helsinki. Mielestämme Helsinki on Tallinnaa hienostuneempi, Naoko sanoo nauraen.

– Täällä on enemmän kauppoja, mutta tietysti pidän myös Tallinnasta, Naoko-äiti lisää.

"Suomalaiset hyvin terveystietoisia"



– Tämä on isompi kaupunki kuin luulin. Pidän tästä rauhallisesta alueesta. Michelle Malliet sanoo ja katselee ympärileen Töölönlahdella.

Naisten matkan on tarkoitus jatkua Kroatiaan, joten tällä reissulla Suomeen tutustutaan vain päivän ajan. Maa on kuitenkin tehnyt vaikutuksen.

"Täällä näkee suomalaisten onnen"



Intialaiset Navis Jai Chitra ja U.C. Harbola ovat Helsingissä tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään. Se on tehnyt vaikutuksen, mutta niin on moni muukin asia.

– Täällä on hiljaista eikä ole kiire. Se on parasta Suomessa. Olemme tottuneet kovaan liikenteeseen ja saasteisiin. Tämä on täysin saasteeton alue, sanoo Navis Jai Chitra Töölönlahden vihreydessä.