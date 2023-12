He ovat maailman rikkaimmat ihmiset: Kärkikymmenikköön tarvitaan 120 miljardia

Vuosi lähenee loppuaan. Talousuutistoimisto Bloomberg on listannut maailman rikkaimmat ihmiset heidän nettovarallisuutensa mukaan. Listaa päivitetään jokaisen New Yorkin kaupankäyntipäivän päätteeksi.

Se, mikä käy selväksi, on se, että teknologiayrityksillä pyyhkii hyvin. Kymmenen rikkaimman joukossa kahdeksan kymmenestä on mukana teknologiabisneksessä.

Tänään, joulukuun 28. päivä maailman rikkain henkilö on yhdysvaltalainen miljardööri, viestipalvelu X:n omistaja sekä autonvalmistaja Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk 238 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan.

Muskin jälkeen kilpailu kakkospaikasta on ollut ”vain” miljardista kiinni. Toisena Bloombergin listalla on maailman rikkaimpanakin koreillut ranskalainen liikemies Bernard Arnault 179 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan. Arnault on muun muassa kosmetiikasta ja muodista tunnetun LVMH:n toimitusjohtaja. Yritys tunnetaan luksusmerkeistä kuten Louis Vuitton.