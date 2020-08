Forbes: Maailman rikkaimman miehen varallisuus paisuu käsittämättömästi keskellä koronakriisiä – ylitti nyt kaikkien aikojen haamurajan

Jeff Bezos on nyt rikkaampi kuin koskaan, lehti kertoo. Bezos itse asiassa jo modernin historian rikkain henkilö, vaikka inflaation ottaisi mukaan yhtälöön.

Bezosin omaisuuden arvo kohosi eilen 204,6 miljardiin dollariin, kun Amazonin osakkeen arvo nousi kaksi prosenttia keskiviikkona. Bezosin omaisuuden arvo kasvoi päivän aikana 4,9 miljardin dollarin verran, minkä seurauksena Bezos on nyt ensimmäinen yli 200 miljardin dollarin omaisuuden kerännyt superrikas.

Toiseksi rikkain ihminen maailmassa on tällä hetkellä Bill Gates 116,1 miljardilla dollarilla, Forbes kertoo.

Osakkeen arvo nousukiidossa

Vaikka koronavirus on iskenyt rajusti maailmantalouteen, on useiden osakkeiden arvo lähtenyt kovaan kasvuun. Esimerkiksi Amazonin osakkeen arvo on noussut tämän vuoden aikana lähes 80 prosenttia.