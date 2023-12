Hätkähdyttävä F1-kuva julki – asiantuntija julistaa: "Toivottavasti emme näe tätä enää ensi vuonna"

Kaikkiaan Red Bull saavutti sille tarjolla olleista 66 palkinnosta – kaksi kuljettajille ja yksi tallille per kisa – peräti 51.

Julkaisun on jakanut muun muassa Sky Sportsin asiantuntija Martin Brundle , joka oli siitä samaan aikaan paitsi haltioissaan myös hieman kauhuissaan.

– Formula ykkösissä on läpi lähtöruudukon kyse erinomaisuudesta. Kaikkien kymmenen tallin ja kahdenkymmenen kuljettajan ammattimaisuus ja omistautuminen on näkemisen arvoista kaikessa, mitä tänä päivänä todistan. Siksi tämä kuva on minusta uskomaton, vaikka toivonkin, että emme näe samaa enää ensi kaudella, Brundle kirjoittaa.