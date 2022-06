Hätäkeskukset ruuhkautuvat juhannuksena – nämä kannattaa ottaa huomioon: "Lähtökohtaisesti pitäisi tietää, missä olet"

Hätä- ja ongelmatilanteet voidaan välttää

Hätäkeskuksien ruuhkautumista helpottaa myös, että hätäilmoituksissa kerrotaan oleellinen tieto. – Lähtökohtaisesti oma osoite pitäisi tietää, että missä olet. Jos olet luonnossa tai mökillä, mihin ei ole ollenkaan osoitetta, niin on tärkeää tietää koordinaatit, että missä olet. 112 Suomi -puhelinsovelluksen kautta hätäkeskukseen soittaessa päivystäjä saa sijaintikoordinaatit automaattisesti. Sovelluksen käyttäjä näkee myös itse koordinaatit sovelluksen aloitusruudulla. Hätäkeskuslaitoksen sivuilta voit myös itse ladata mökin tai lomapaikan seinälle tulostettavan sijaintitietolomakkeen.

Syrjäisellä sijainnilla lomaillessa on myös hyvä varautua perustarpeilla mahdollisiin haavereihin.



– Olisi hyvä, että jokaisella mökillä on hyvät ensiaputarvikkeet, pienten haavojen paikkaamiseen esimerkiksi sidostarvikkei ja kyypakkaus voisi olla hyvä. Tietysti varmistaa, että omat lääkkeet on mukana lähtiessä ja huomioi nesteytyksen juomavedellä helteen aikana, Ojala muistuttaa.



Se kuuluisa maalaisjärki kannattaa pitää mukana myös juhannuksen vietossa.



– Pitää järjen mukana, etenkin alkoholinkäytön suhteen. Huolehtii läheisistä ja jos menee vesille, niin käyttäytyy siellä järkevästi, Ojala vinkkaa.