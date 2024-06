Harry Kanea odotti yllätys EM-kisoissa – mitä mysteerikirjeessä oikein luki?

30-vuotias Kane valmistautuu paraikaa Englannin kanssa perjantaina alkaviin EM-kilpailuihin. Englannin maajoukkue on majoittunut Weimarer Lands Spa ja Golfresort -hotelliin. Kanea odotti saapuessaan kirje joukkuetoveri Thomas Mülleriltä.

– Hän lähetti sen jälkeen viestin, että golf on mahtavaa, mutta keli ei ole ollut niin hyvä. Hotelli on mahtava ja Saksassa oleminen on kuin olisi kotona. Tervetoivotus Bayernissa oli uskomaton ja hotellilla muutamat henkilökunnan jäsenet ovat tulleet tervehtimään, Kane kertoi Sportbladetin mukaan.