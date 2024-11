Englannin pelaajilta tyly tempaus – nyt jyrähtää Harry Kane

Harry Kane on syyttänyt Englannin maajoukkuetovereitaan siitä, että he ovat unohtaneet maansa edustamisen tärkeyden. Kahdeksan pelaajaa on jo vetäytynyt maajoukkuetehtävistään tällä viikolla, mikä on aiheuttanut polemiikkia Kansojen liigan viimeisten lohkopelien alla.