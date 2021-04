Hannu Karpo julkaisi poikansa kanssa uunituoreen haastattelun – televisiolegendan tavarakätköistä löytyi hyvin erikoinen kunniaesine

Hannu Karpon poika Sampo Karpo haastattelee tuoreella videolla isäänsä. He muistelet aikaa Karpolla on asiaa -ohjelman päättymisen jälkeen.

Video he tyhjentävät Karpon työhuonetta, kun tavaroiden seasta löytyy Viron valtion myöntämä ansioristi.

Kaksikko loi viime vuonna Karpo Official -Youtube-kanavan, johon he lataavat vanhoja Karpolla on asiaa -sisältöjä.