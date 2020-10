Handelsbanken ennustaa: Suomen talous elpyy koronakuopasta vuonna 2022

Ensi vuonna luvassa on pankin arvion mukaan 2,5 prosentin kasvutahti. Koronan aiheuttama kuoppa bkt-luvuissa täyttyisi Handelsbankenin mukaan vuonna 2022, kun kasvua on kertymässä 1,7 prosenttia.

Suurin riski on koronan voimakas uusi leviäminen, mikä tukahduttaisi sekä kotimaan taloutta että Suomen vientimarkkinoita.

Vaikka bruttokansantuote palautuu varsin nopeasti, on toipuminen työmarkkinoilla hitaampaa. Aiemmissa kriiseissä on havaittu, että työttömyys nousee nopeasti mutta laskee hitaasti, Handelsbanken toteaa. Arvio on, että työttömyysaste nousee tänä vuonna 8 prosenttiin, ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja laskee 7,6 prosenttiin vuonna 2022.