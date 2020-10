"Hän tarvitsee hoitoa mielenterveyteensä" – Erdoganin kommentit Macronista olivat liikaa, Ranska kutsui Turkin-lähettiläänsä kotiin

– Presidentti Erdoganin kommentteja ei voida hyväksyä. Kohtuuttomuus ja töykeys eivät ole toimintatapa. Vaadimme, että Erdogan muuttaa politiikkansa suuntaa, koska se on kaikin tavoin vaarallista, nimetön ranskalaisvirkailija kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Erdogan sanoi Macronin tarvitsevan hoitoa

– Mikä on Macronin ongelma islamin ja muslimien suhteen? Hän tarvitsee hoitoa mielenterveyteensä, Erdogan sanoi.

Ranska tiukentamassa moskeijoiden valvontaa

Macron on viime aikoina suominut islamia ja halunnut estää radikaalin islamin tulkinnan leviämistä maassa. Hän on sanonut Ranskan hallituksen tuovan joulukuussa käsittelyyn lain, jonka on tarkoitus vahvistaa uskonnon ja valtion erottamista toisistaan.