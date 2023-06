Petteri Orpo saapui Säätytalolle: ”Mieli tekee jo yläkertaan töihin”

Kokoomuksen puheenjohtaja muistutti, että tavoitteena on jarruttaa soteen ennustettujen kustannusten kasvamista 6,5 miljardista eurosta neljään miljardiin.

– Ollaan jo ratkaisuvaiheessa ja tekstit ovat pitkällä. Asioita (sote) on pystytty ratkomaan ja talouspöytä tekee koko ajan töitä. Nämä ovat kaksi suurinta kysymystä ja tietenkin työllisyysasioiden viimeistely.

Orpon myönsi, että hallituksesta neuvottelevilla puolueilla on yhteinen näkemys ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttamisesta.

– Yhteinen näkemys on, että ansiosidonnaista halutaan uudistaa niin, että se kannustaa ottamaan työtä vastaan. Pöydällä on sekä lyhentäminen, porrastaminen ja muut mallit. Työryhmä on niitä eilenkin käsitellyt ja ollaan pitkällä.