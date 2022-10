Hallitus sai eduskunnan luottamuksen energiapolitiikan hoitamisesta

Välikysymyksen olivat jättäneet oppositiosta perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati muun muassa, että eurooppalaisesta sähkömarkkinamallista on irtauduttava, kunnes muualla Euroopassa tehdyt virheet on korjattu.

– Se, että me tekisimme jonkin suljetun järjestelmän tänne, on täysin jostain muusta maailmasta. Me tulemme tarvitsemaan aina myös sähköä ulkoa päin Suomeen. Eli ei pidä antaa harhaista kuvaa tästä tilanteesta, Lintilä sanoi.