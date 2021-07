Hallitsematon maastopalo Yhdysvaltain länsiosissa, asukkaita evakuoitu – lisätuhoa voivat tehdä "kuivien ukkosten" salamat

Yhdysvaltain länsiosissa on evakuoitu asukkaita pahimpien maastopalojen alta sekä alueilta, joissa maastopaloriski on suuri. Suurin palo Yhdysvaltain alueella on raivonnut Oregonin osavaltion eteläosissa, missä on sammutettu New Yorkin kaupunkia suurempaa paloaluetta.