Yli satatuhatta ihmistä paennut kodeistaan maastopalojen takia Kaliforniassa – palot nielleet ainakin 400 000 hehtaarin alueen

Yhdysvaltalaislehtien Washington Postin ja New York Timesin mukaan yli satatuhatta ihmistä on jättänyt kotinsa palojen takia. Paloja roihuaa eri puolilla osavaltiota. Niistä laajimpien arvioidaan lukeutuvan suurimpiin maastopaloihin osavaltion historiassa.

Paloista suurin roihuaa muun muassa Napan, Solanon ja Sonoman piirikuntien alueella. Washington Postin mukaan ainakin kuusi ihmistä on kuollut paloissa. Liekit ovat nielleet satoja koteja.



Palanut alue suurempi kuin pienin osavaltio



Viikon aikana palanut alue on jo kooltaan suurempi kuin maan pienin osavaltio Rhode Island, yhdysvaltalaismediat vertaavat. Paloja sammuttamassa ja niiden syttymistä estämässä on noin 13 700 ihmistä. Apua on pyydetty naapuriosavaltioista sekä Kanadasta ja Australiasta.