Pohjois-Kalifornian Dixie-maastopalo osavaltion historian toiseksi pahin – paloalue jo Los Angelesia laajempi

Tuli on tuhonnut lähes 190 000 hehtaaria maastoa, mikä on pinta-alaltaan laajempi kuin Yhdysvaltojen toiseksi suurimman kaupungin Los Angelesin pinta-ala.

Viranomaisten mukaan kolme ihmistä on kateissa paloalueella ja tuhannet ovat paenneet liekkejä kodeistaan. Osa kotinsa jättäneistä on löytänyt väliaikaisen majoituksen, mutta jotkut ovat päätyneet telttamajoitukseen. Palossa on tuhoutunut jo nelisensataa rakennusta.