Halla-aho: Osa PS-nuorista suhtautuu perussuomalaisten linjaan vihamielisesti, keskustelu ei olisi ratkaissut erimielisyyksiä

PS-Nuoret on ärsyttänyt puoluetta fasistisilla kannanotoillaan. Tuoreimman kohun käynnisti Toni Jalonen, kun hän Virossa pitämässään puheessa sanoi identifioituvansa fasistiksi. Hän oli nuorisojärjestön toinen varapuheenjohtaja, kunnes jätti tehtävän viime viikon alussa.

Perussuomalaiset irtisanoutui Jalosen puheista. Halla-aho sanoikin, että nuorisojärjestön aktiiveissa on ihmisiä, jotka suhtautuvat jopa vihamielisesti puolueen linjaan, eivätkä erimielisyydet ole ratkaistavissa keskustelemalla.

– Nuorisojärjestön nykyiset säännöt eivät anna riittäviä työkaluja ongelmiin puuttumiseksi, Halla-aho perusteli tiedotustilaisuudessa. – Jos nykyinen nuorisojärjestö ei ole reformoitavissa, on perustettava uusi järjestö, hän jatkoi.

Uusi järjestö etenee säännöillä, jotka vanha hylkäsi

Uudessa järjestössä 15–17-vuotiailla on samat oikeudet kuin täysi-ikäisillä jäsenillä.

– Me emme koe tätä ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi johtuen siitä, että alle 18-vuotiaita jäseniä on nuorisojärjestössä verrattain vähän. Lisäksi siinä vaiheessa, kun jäsen täyttää 18 vuotta, hänen edellytetään tietyn siirtymäajan kuluessa hakeutumaan puolueen jäseneksi tai muuten hänen jäsenyytensä nuorisojärjestössä lakkaa, Halla-aho sanoi.