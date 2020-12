Haaviston mukaan hänen jatkonsa ministerinä on eduskunnan käsissä – valiokunta pitää toimia moitittavana

Valiokunnan mukaan ministerisyytekynnys ei ylity. Valiokunta kuitenkin katsoo, että kun Haavisto siirsi konsulipäällikön toisiin tehtäviin, on Haaviston toimintaa pidettävä hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisena ja siten moitittavana.

Haavistolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, että eikö tavallisenkin lain rikkominen olisi moraalinen peruste lähteä hallituksesta. Haaviston mukaan on varmasti hyvin erilaisia kysymyksiä, missä tätä voi pohtia. Hänen mukaansa nyt on ollut kyse virkatoimesta, jossa on toimittu suomalaisten lasten edun vuoksi.