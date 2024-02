Haaviston kampanjasta tuli odotettua kalliimpi – Stubbin kampanjakassan kilinä kiritti varainkeruuta

– Me julkaisimme syksyllä varainhankinnan tavoitteen. Se oli voittoon tähtäävä budjettitavoite. Arvioimme, että 1,5 miljoonaa kahdelle kierrokselle on vähän enemmän kuin mitä Sauli Niinistö on käyttänyt kahteen edelliseen vaaliin, Hulkkonen sanoo.