Haavisto: Olisi tärkeää, että EU ja Turkki pystyisivät palaamaan neuvottelupöytään

"Turkki hakee omalle toiminnalleen Syyriassa poliittista tukea"

Haavisto ei suoraan arvioi sitä, miten toimiva EU:n ja Turkin pakolaissopimus on ollut. Haaviston mukaan Turkille täytyy antaa kuitenkin tunnustusta siitä, että Turkki on hyvin suuri pakolaisten vastaanottajamaa. Turkki on ottanut vastaan kaikkiaan noin neljä miljoonaa pakolaista.

– Kun katsoo vuodesta 2016 eteenpäin tähän asti, tämä (sopimus) on toiminut ja Turkki on oman vastuunsa sopimuksen toteuttamisesta kantanut. Turkki on tehnyt tässä merkittävän työn, ja tämä on tietysti ollut myös hyvin tärkeä avain EU:n ja Turkin suhteeseen, Haavisto sanoo.