Legendaarinen vuonna 1965 perustettu Scorpions esiintyy ensi kesänä Suomessa.

Yksi maailman menestynein ja pitkäaikaisin rock-yhtye Scorpions saapuu konsertoimaan Tampereen Nokia Arenalle 9. kesäkuuta.

Lukuisista hiteistään tunnettu vuonna 1965 perustettu saksalaisyhtye on julkaissut monia ikonisia albumeita ja kappaleita, kuten Wind of Change ja Still Loving You.

Yhtye juhlistaa ensi vuonna 60-vuotista taivaltaan 60 Years of Scorpions -kiertueella. Suomen lisäksi yhtye nähdään muun muassa Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Chilessä ja Las Vegasissa.

Scorpionsin toistaiseksi viimeinen albumi Rock Believer julkaistiin vuonna 2022. Suomessa yhtye nähtiin viimeksi vuonna 2022 Hyvinkään Rockfestissä.

Konsertin liput tulevat myyntiin perjantaina 13. joulukuuta. Ennakkomyynnit alkavat keskiviikkona 11. joulukuuta.

