Guardian: Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret harkitsevat itsemurhaa yli kaksi kertaa ikätovereitaan todennäköisemmin

Kotona enemmän jännitteitä

Kyselyn teki kansalaisjärjestö Just Like Us, joka haastatteli 2 934 11–18-vuotiasta nuorta. Kyselyyn osallistuneista 1 140 kuului seksuaalivähemmistöihin.

– HLBT+-nuoret kohtaavat kotona enemmän jännitteitä kuin ikätoverinsa, he kertovat kokevansa olonsa huomattavasti vähemmän turvalliseksi koulussa, ja koronasulkujen aikana he ovat olleet erossa normaaleista tukiverkostoistaan. On ikävä kyllä odotettavissa, että se heikentää mielenterveyttä ja hyvinvointia, Just Like Us -järjestön johtaja Dominic Arnall sanoi.