Guardian: Israelin tiedustelupomo painosti vuosia ICC:n pääsyyttäjää – keräsi salaa nauhoituksia perheenjäsenistä

Lehden mukaan Mossadin entinen johtaja Yossi Cohen on johtanut operaatiota, jonka tarkoituksena on ollut painosta ICC:n silloista pääsyyttäjää Fatou Bensoudaa . Guardian kertoo haastatelleensa useita Israelin hallinnon sisäpiirilähteitä.

"Et halua sekaantua asioihin, jotka voivat vaarantaa perheesi turvallisuuden"

Cohenin kerrotaan häirinneen ja painostaneen Bensoudaa ja tämän perhettä erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi vuonna 2018 Bensouda on ollut tapaamassa Kongon presidenttiä hotellihuoneessaan, kun yhtäkkiä henkilökuntaa on pyydetty poistumaan ja Cohen on ilmestynyt huoneeseen. Guardianin mukaan Kongon entinen presidentti Joseph Kabila on ollut mukana juonessa, mutta syy on jäänyt epäselväksi.