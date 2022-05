Greta Thunberg sai suomalaisen Maailmanmuuttaja-palkinnon – tavoistaan poiketen suostui ottamaan palkinnon vastaan

– Minulle on erittäin suuri kunnia saada Maailmanmuuttaja-palkinto. Olen myös erittäin iloinen, että palkintorahat ohjataan Suomen Saamelaisnuoret ry:lle tukemaan heitä työssään. Alkuperäiskansat kaikkialla maailmassa kohtaavat ilmastokriisin eturintamassa, ja myös johtavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Siksi sijoittaminen heihin ja heidän tietämykseensä on ilmaston suojelemista, sanoi Thunberg tervehdyksessään.

"Lahjoitus mullistaa mahdollisuutemme toimia"

– Saamelaisnuorille palkintorahat ovat suuri mahdollisuus. Ilmasto on meille yhtä kuin tulevaisuus, teemme kaikkemme sen puolesta. 30 000 euroa mullistavat mahdollisuutemme toimia. Haluan erityisesti korostaa, miten tärkeää on, että saamelaiset tunnustetaan ja konkreettisesti pääsevät yhä enemmän ilmastokeskustelun täysivaltaisiksi osallistujiksi. Siinä tämä arvokas palkinto on erittäin tärkeä askel ja tuo asiallemme kipeästi kaivattua huomiota, painotti Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti.