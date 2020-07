Ilmastoaktivisti Greta Thunbergille miljoonan euron ihmisoikeuspalkinto – lahjoittaa rahat ilmastotyöhön

Gulbenkianin ihmisyyspalkinnon tuomariston puheenjohtajan Jorge Sampaion mukaan Thunberg valittiin palkinnon saajaksi siitä ansiosta, että hän on onnistunut saamaan nuoria sukupolvia liikkeelle ilmastonmuutoksen vuoksi. Lisäksi Sampaio perusteli valintaa Thunbergin sinnikkyydellä muuttaa nykytilannetta.

Tuore palkinto on suurin yksittäinen palkinto, jonka Thunberg on saanut. Hän on aiemmin voittanut myös muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin ihmisoikeuspalkinnon.