Gigantti irtisanoo 56 työntekijää myymälöistään muutosneuvottelujen päätteeksi – yhtään myymälää ei suljeta

Gigantti kertoo, että muutosneuvottelujen merkittävin toiminnallinen muutos on myymälöiden asteittainen siirtyminen joustavampaan asiakaspalvelumalliin. Myyjien ja myymälätoiminnoista vastaavien työntekijöiden vastuualueita laajennetaan ja yhdistetään, jolloin esimerkiksi yhdellä myyjällä on valmius palvella samaa asiakasta useiden eri tuotekategorioiden asioissa.



Yhtiön mukaan muutoksen tarkoituksena on varmistaa Gigantin tehokas toiminta alan kriittisten aikojen yli ja jatkaa kannattavuuden elvyttämistä.