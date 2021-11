Gazprom kertoo aloittavansa Euroopan kaasuvarastojen täydentämisen – EU epäilee Venäjää tahallisesta maakaasun hinnan nostosta

Euroopan unioni on arvostellut Venäjää siitä, ettei Gazprom ole toimittanut tarpeeksi maakaasua muualle Eurooppaan, minkä vuoksi Keski-Euroopalle tärkeän kaasun hinta on kohonnut ennätystasolle. EU:ssa on puhuttu jopa energiakriisistä.