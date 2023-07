Formuloissa pysäyttävä joukkokolari hurjassa vauhdissa – "Painajaismainen skenaario"

Bird jatkaa tänään

Joukkokolarin on arvioitu olleen yksi Formula E -sarjan historian pahimmista jos ei kaikkein pahin. Sähköautoilla ajettavan sarja käynnistyi vuonna 2014.

– Erittäin paha onnettomuus, painajaismainen skenaario, Barclay sanoi The Racen mukaan .

– Tärkeintä on, että auto on ollut vahva. Se on ajanut asiansa ja suojellut kuljettajia.