Aleksander Barkov näytti vahvuuksiaan – Lasse Kukkonen ihastelee: "Top3-pelaaja maailmassa tällä hetkellä"

Aleksander Barkov kiekkoili jälleen vahvan ottelun, vaikka hänen kipparoimansa Florida Panthers taipuikin kotonaan Montreal Canadiensille 2–4. MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen ihasteli Barkovin otteita suomalaishyökkääjän uran 800. NHL:n runkosarjakoitoksessa.

Barkov alusti avauserässä Montreal Canadiensia vastaan 1–1-tasoituksen, jonka tuikkasi rystyllä Sam Reinhart (video alla).

0:50 Sam Reinhart kuittasi pelin 1–1:een Aleksander Barkovin esityöstä.

Toisessa erässä Barkov puolestaan petasi 2–2-osuman myllättyään ensin jykevästi kulmassa.

– Kyllä tuossa taas nähdään Barkovin vahvuus. Kun hän saa kiekon hyökkäysalueelle, hän luo itselleen tilan tehdä peliä. Iso pelaaja, mutta on todella hyvä liikkumaan, aika ketterä, niin kuin tässä nähdään. Pieni pyörähdys siitä, uudestaan takaisin ja siitä one-timer Seth Jonesille, Lasse Kukkonen ruoti.

Katso Barkovin petaus 2–2-maaliin ylälaidan videolta.

Asiantuntija kehui Barkovin esityötä "erittäin hienoksi" ja hehkutti suomalaisen pelaamista muutenkin.

– Kova on Barkovin suoritustaso tällä hetkellä. Hieno katsoa hänen pelaamistaan, kun seuraa, kuinka hän voittaa yksittäisiä tilanteita koko ajan kentällä ja on oikeassa paikassa. Kuinka paljon hän pystyy riistämään ja kuinka hän pystyy pysymään kiekossa. Ei ole ihme, että hän on varmasti top3-pelaaja maailmassa tällä hetkellä.

Vierasjoukkue Canadiens voitti matsin 4–2, kun vain se onnistui maalinteossa kolmannessa erässä ja kahteen otteeseen. Nick Suzuki iski joukkueen kolmannen ja Brendan Gallagher löi sinetin tyhjään uuniin. Lane Hutson oli alustamassa ottelun pisterohmuna Canadiensin ensimmäisiä kolmea maalia tehoin 0+3.

Montrealille ottelun avausosuman viimeisteli avauserässä ylivoimalla tulisella lyöntilaukauksella suoraan Hutsonin poikittaissyötöstä Patrik Laine (video alla). Hän nousi kauden 15. ylivoimaosumallaan NHL:n ylivoimamaalitilastossa jaetulle toiselle sijalle – vain yhden kaapin päähän kärkimiehestä, Tampa Bay Lightningin Jake Guentzelista.

0:50 Patrik Laine laukoi laserillaan ottelun avausmaalin ylivoimalla.